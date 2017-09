Bei einem Hochhausbrand in Erfurt ist am Freitagabend eine Frau ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, kam es in der 17. Etage des Wohnhochhauses am Alfred-Delp-Ring zu einem Brand. Da die Wohnung stark vermüllt war, entstanden immer wieder Glutnester. Offenes Feuer sei am Freitagabend jedoch nicht ausgebrochen. Die 48 Jahre alte Frau starb nach Polizeiangaben bei dichtem Rauch in der Wohnung. Die Feuerwehr entlüftete die betroffenen Bereiche des Gebäudes. Es befindet sich im Erfurter Stadtteil Roter Berg, in dem viele Plattenbauten stehen.