Bahnreisende können ab Dezember von Erfurt aus ohne Umstiege zu neuen Zielen reisen. Mit dem Start der neuen ICE-Strecke zwischen Erfurt und Nürnberg würden neue Direktverbindungen eingeführt, sagte der Regionalchef der Bahn AG, Eckhard Fricke, am Montag. Von Erfurt aus seien künftig Stuttgart, Hamburg und Binz erreichbar, ohne dass die Fahrgäste umsteigen müssten. Die Fahrtzeiten nach München oder Frankfurt werden demnach deutlich kürzer.

Auf der Neubaustrecke zwischen Erfurt und Nürnberg absolviert ein ICE-Sprinter eine Testfahrt (Archivfoto). Bildrechte: dpa

Mit dem Start der neuen ICE-Trasse ist nach Frickes Worten eine große Fahrplanumstellung verbunden, die sich bis in die westlichen Landesteile Deutschlands auswirkt. Laut Thomas Grewing von der Nahverkehrsgesellschaft Thüringen wird auch der Nahverkehr erheblich verändert - und mit dem ICE-Knoten Erfurt vertaktet. Zahlreiche Nahverkehrszüge werden beschleunigt, auf bestimmten Strecken wie der zwischen Saalfeld und Erfurt gibt es neue Direktverbindungen. Zwischen Erfurt und Jena rollen künftig Bahnen im Halbstunden-Takt und zwischen Erfurt und Weimar sogar alle 15 Minuten. Zusätzliche Züge verkehren zwischen Jena und Halle sowie zwischen Erfurt und Ilmenau.



Thüringens Verkehrsministerin Birgit Keller sagte, das neue Konzept bringe Thüringen deutliche Vorteile. Noch nicht zufrieden sei die Landesregierung mit der Situation in Jena. Man werde weiter daran arbeiten, die Stadt insbesondere an das Fernverkehrsnetz anzubinden. Mit der Inbetriebnahme der neuen Trasse Erfurt-Nürnberg wird Jena vom ICE-Verkehr durch das Saaletal abgekoppelt.