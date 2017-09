Einen Auftrag über 70 Millionen Euro hat das Erfurter Software-Unternehmen Ibykus AG von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) erhalten. Wie die die Ibykus AG am Montag mitteilte, geht es dabei um Programme und IT-Systeme für die Agrarförderung in Hessen. Der Vorstand sprach vom bisher größten Auftrag in der Firmengeschichte. Er habe eine Laufzeit von vier Jahren.