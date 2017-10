Nach Ansicht der CDU im Thüringer Landtag ist die Räumung des Aktenlagers Immelborn im Wartburgkreis rechtswidrig gewesen. Das unterstrich der Fraktionsobmann der Union im Untersuchungsausschuss, Manfred Scherer, und bezog sich dabei auf ein Gutachten der Landtagsverwaltung. Demnach sei auch der Versuch rechtswidrig gewesen, das Innenministerium zur Amtshilfe zu bewegen, so Scherer.

Datenschutzbeauftragter Lutz Hasse Bildrechte: MEDIEN360G

Das Gutachten, das nun vorliegt, hatte die CDU-Fraktion im Mai diesen Jahres in Auftrag gegeben. Für Scherer ist dies ein Beispiel, "warum es grob fahrlässig von Rot-Rot-Grün ist, einen Wertungsteil zu diesem Untersuchungsausschuss durchzudrücken". Wesentliche Rechtsfragen könnten nicht berücksichtigt werden.



Die Regierungskoalition habe versucht, dem Thüringer Datenschutzbeauftragten Lutz Hasse einen Persilschein auszustellen, so Scherer. Er warf der Koalition vor, alle Hebel in Bewegung zu setzen, damit der Untersuchungsausschuss nicht zu den entscheidenden Rechtsfragen vordringen könne.



Der Ausschuss war auf Drängen der CDU eingesetzt worden, um zu klären, ob Hasse im Umgang mit dem Aktenlager von Immelborn schwere Fehler begangen hat. Hasse war im Sommer 2013 auf das Aktenlager im Wartburgkreis aufmerksam gemacht worden. Daraufhin hatte er sich mit dem damals CDU-geführten Innenministerium einen heftigen Streit darüber geliefert, ob ihm die Polizei bei der Räumung des Aktenlagers helfen muss. Dabei hatte Hasse das Ministerium sogar verklagt.