In Erfurt hat ein Kranführer mit seinem Ausleger eine Hochspannungsleitung erfasst und damit für einen kurzzeitigen Stromausfall im Norden der Stadt verursacht. Nach Angaben der Stadtwerke handelt es sich um eine 110-kV-Freileitung. Der Kran erfasste die Leitung am Freitag gegen 9 Uhr über der vierspurigen Bundesstraße 4 in Höhe des Einkaufszentrums Thüringen-Park. An dieser Stelle laufen derzeit Bauarbeiten; offenbar sollten mit dem Kran Lichtmasten abgebaut werden. Rettungskräfte und Feuerwehrleute stehen auf der Straße in Erfurt, auf der ein Kranausleger eine Stromleitung erfasst hat. Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel

Die Leitung führt vom Umspannwerk Erfurt-Gispersleben in den Westen der Stadt und zum Flughafen. Durch den Zwischenfall fiel kurzzeitig der Strom in diesen Gebieten aus, bis die Stadtwerke alternative Leitungen geschaltet hatten. Nach Angaben der Stadtverwaltung schalteten sich 30 der 255 Ampeln in Erfurt ab. 26 waren gegen 10 Uhr noch nicht wieder in Betrieb.