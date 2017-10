Der Streit zwischen dem Fußball-Drittligisten Rot-Weiß Erfurt und dem Betreiber des Erfurter Steigerwaldstadions geht in eine neue Runde. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, hat Rot-Weiß den Mietvertrag mit der Arena-GmbH nach nur einem halben Jahr wieder gekündigt. Grundlage dafür ist laut Bericht ein Passus im Vertrag, mit dem die Kündigung zum 30. Juni des nächsten Jahres möglich ist. Der Verein will demnach die Konditionen für die Nutzung des Steigerwaldstadions neu aushandeln. Bislang zahlt der Fußballclub eine variable Miete, die sich mit steigenden Zuschauerzahlen erhöht. Im Moment steht Rot-Weiß Erfurt in der Dritten Liga auf dem letzten Platz.