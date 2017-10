Die Gothaer Restauratorin Elke Wilcke und Bibliotheksleiter Michael Ludscheidt. Bildrechte: MDR / Susann Minard

Die Bibel wurde 1540 in Wittenberg gedruckt und entstand damit nur wenige Jahre, nachdem Reformator Martin Luther die Bibel ins Deutsche übersetzt hatte.



Der Zustand des kostbaren Buches sei besorgniserregend gewesen, so die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland. Deshalb habe der Förderverein der Bibliothek 800 Euro für die Restaurierung aufgebracht. Die Staatskanzlei beteiligte sich mit 3.500 Euro an den Gesamtkosten. Die Gothaerin Elke Wilcke hat die seltene Bibel in ihrer Werkstatt restauriert. Bibliotheksleiter Michael Ludscheidt sagte: "Das Projekt ist ein wichtiger Beitrag zur Bewahrung des reformatorischen Erbes in Thüringen im 500. Jahr des Wittenberger Thesenanschlags."