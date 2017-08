Der Ruf geht an diesem Abend mehrmals ab. Nach einigen Klingelzeichen geht Maria (*Namen geändert) an das Telefon, das in einem italienischen Restaurant in Erfurt steht. Am anderen Ende der Leitung ist ihre Schwester Camilla*. Sie ruft aus San Luca an. Einem heruntergekommenen 4.000-Seelen-Dorf in Kalabrien. Einer berüchtigten Hochburg der kalabrischen Mafia-Organisation 'Ndrangheta. Die beiden Schwestern haben Sorgen, das können die italienischen Mafia-Fahnder hören, die das Telefonat an diesem 15. August 2007 gegen acht Uhr abends abfangen.

Aus dem vertraulichen Protokoll, das MDR THÜRINGEN vorliegt, wird deutlich: Beide Frauen fürchten um das Leben der jeweils anderen. Denn die Dinge haben sich an diesem Tag für viele Mitglieder des mächtigen 'Ndrangheta-Clans Pelle-Romeo-Vottari dramatisch verändert.

In den frühen Morgenstunden des 15. August 2007 starben vor einer Duisburger Pizzeria sechs Männer - der jüngste war gerade sechzehn Jahre alt. Es war das vorläufige Ende einer brutalen Fehde zwischen den San Luceser Clans Pelle-Romeo-Vottari und Nirta-Strangio. Seit Jahren dauerte sie an und ihr blutiges Finale fand nicht in Kalabrien, sondern in Deutschland statt. Die in Erfurt sitzenden 'Ndrangheta-Familien spielten dabei eine nicht unwesentliche Rolle. Wie das Telefonat der beiden Frauen zeigt.

Fehde von San Luca "Fehde von San Luca" lautet der Name, den Ermittler einem Mafia-Krieg in der süditalienischen Region Kalabrien gegeben haben. Ausgebrochen war er zwischen den Familiengruppen Nirta-Strangio und Pelle-Vottari im Dorf von San Luca.



Die Fehde soll aus einem banalen Streich im Februar 1991 entstanden sein. Während des örtlichen Karnevals sollen junge Mitglieder der Clans Strangio und Nirta eine Bar und ein Auto der Familien Pelle und Vottari mit Eiern beworfen haben. Daraufhin soll es zu einem Gewaltausbruch gekommen sein, in dem zwei Mitglieder der Nirta-Strangio getötet wurden. Es folgten mehrere gegenseitige Vergeltungsaktionen, die vier weitere Opfer forderten.



Nach einer zehnjährigen Pause flammte die Fehde 2005 infolge eines Leidenschaftsmords wieder auf. In den folgenden Jahren eskalierte der Konflikt rapide. Die Fehde erreichte ihren blutigen Höhepunkt mit dem Mord an sechs Mitgliedern der Pelle-Vottari-Familie in Duisburg im August 2007. Insgesamt sollen im Rahmen der Fehde mindestens 19 Menschen getötet worden sein.



Ermittler und Kriminologen haben lange über die Hintergründe des jahrzehntelangen Mafia-Krieges spekuliert. Die Blutrache gehört seit Jahrhunderten zum Verhaltenskodex der 'Ndrangheta und dient in der Regel dazu, Machverhältnisse nach einer Ehrenverletzung wieder herzustellen. Die Ermittler konnten Dutzende Fehden in ganz Kalabrien dokumentieren - in Locri, Siderno, Gioia Tauro und anderen Dörfern. Viele wurden, wie im Fall von San Luca, von banalen Zwischenfällen ausgelöst. Die Brutalität und Dauer der Fehde von San Luca deutet jedoch darauf hin, dass sie möglicherweise auch die Funktion hatte, die Machtverhältnisse in der 'Ndrangheta-Hochburg neu zu gestalten.



Doch durch die spektakuläre Bluttat hatten die Killer unbeabsichtigt die Aufmerksamkeit von Ermittlern und Medien weltweit auf sich gezogen. Laut Polizei soll das dann schwerwiegende Konsequenzen auf die illegalen Geschäfte der gesamten Organisation gehabt haben. Denn nur wenige Wochen nach dem Massaker trafen sich die Bosse aller wichtigsten kalabrischen Clans beim Wallfahrtsort der Madonna von Polsi in der Nähe von San Luca. Dort sollen dann die Wogen geglättet worden sein: Sie erzwangen eine Waffenruhe zwischen den zwei verfeindeten Clan, die bis zum heutigen Tag dauert.

"Was macht ihr aber jetzt? Bleibt ihr dort?", fragte Camilla aus dem fernen San Luca.

"Was kann ich tun? Ich muss hier bleiben!", entgegnete Maria ihrer Schwester. Marias Mann hatte zu diesem Zeitpunkt in Erfurt ein bekanntes italienisches Restaurant und ist laut Polizeiakten ein mutmaßliches 'Ndrangheta-Mitglied. Er gilt als Schlüsselfigur in einem wichtigen San Luceser-Clan in Thüringen, zu dem auch die Opfer aus Duisburg gehörten.

"Warum kommt ihr nicht nach Hause?", fragte Camilla. "Wir können nicht", antwortete ihre Schwester. Sie wollten das Restaurant in Erfurt nicht schließen. Doch die Angst vor weiteren Mordanschlägen in Deutschland, womöglich in Erfurt, war Maria in dem abgehörten Telefonat anzumerken, als sie zu ihrer Schwester sagte: "Wenn es Schicksal ist, wären wir schon tot. In einem Autounfall oder in einem Flugzeug."

Nach den Mafia-Morden wurden schnell Spuren nach Erfurt gefunden. Die Thüringer Öffentlichkeit musste ungläubig zur Kenntnis nehmen, das es die 'Ndrangheta hier gibt. Doch Konsequenzen bei den Behörden hatte das nicht. Landeskriminalamt und Landesregierung sprachen in den ersten Wochen nach den Mafia-Morden kryptisch von "Ruheraum" und "vereinzelten Hinweisen". Doch nach zehn Jahren wird deutlich: die 'Ndrangheta existiert weiter in Erfurt. Klar wird auch, die Erfurter 'Ndrangheta-Clans gehörten nicht nur zur Opfer-Seite von Duisburg. Es gab auch Kontakte zu den Mördern.

Giovanni Strangio, der Haupttäter von Duisburg, hatte sich bereits Jahre vor dem Massaker in Erfurt und Leipzig aufgehalten. Das geht aus umfangreichen internen Akten italienischer Ermittlungsbehörden hervor, die MDR THÜRINGEN vorliegen. Strangio soll demnach Verbindungen zu den Inhabern eines anderen prominenten italienischen Restaurants in der Erfurter Innenstadt gehabt haben. Das ist bisher so nicht bekannt gewesen und wäre ein weiterer Beleg für die Bedeutung der 'Ndrangheta-Clans in Thüringen. Denn Strangio war nicht ein kleiner Mafia-Killer aus Kalabrien. Der Pizzabäcker aus dem nordrhein-westfälischen Kaarst hatte Kontakte bis zur höchsten Kommandoebene des mächtigen Nirta-Strangio-Clans. Gemeinsam mit seinem Schwager Francesco Romeo hatte er in den frühen Morgenstunden des 15. August 2007 die sechs verfeindeten Clanmitglieder in Duisburg regelrecht hingerichtet. Seit 2011 sitzt er lebenslang in Haft.

Die beiden Restaurants in Erfurt und Leipzig, die Strangio besuchte, werden noch heute von Männern geführt, die der sogenannten "Erfurter Gruppe" zugerechnet werden. Nach Recherchen von MDR THÜRINGEN ist sie eine seit 1995 existierende 'Ndrangheta-Zelle in Erfurt. Von hier agiert sie deutschlandweit in Leipzig, Dresden, Weimar, Eisenach, Kassel, München oder Baden-Baden. Aber auch in Rom und Lissabon hat sie ihre Stützpunkte. Ihr harter Kern umfasst knapp ein Dutzend Männer. Sie alle stammen aus den 'Ndrangheta-Hochburgen San Luca, Locri oder Bovalino. Das Bundeskriminalamt und die italienische Anti-Mafiabehörde DIA gehen davon aus, dass die "Erfurter Gruppe" Geldwäsche-Operationen organisiert.

Die Existenz dieser "Erfurter Gruppe" bestätigt auch der Leiter der Mafia-Beobachtungstelle der Universität Mailand, Nando Dalla Chiesa. Der Soziologie-Professor sagte MDR THÜRINGEN, in seinen Mafia-Forschungen habe sich der feststehende Begriff des sogenannten "Erfurter Modells" etabliert. Er stehe für eine erfolgreiche Unterwanderung einer Stadt durch die Mafia, besonders durch die kalabrischen 'Ndrangheta.

Professor Nando Dalla Chiesa leitet die Mafia-Beobachtungstelle der Universität Mailand. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Dalla Chiesa hat die Macht der Mafia selbst leidvoll erfahren. Sein Vater war der bekannte Carabinieri-General Alberto Dalla Chiesa, der 1982 in Palermo von der Cosa Nostra hingerichtet wurde.



"Die Verbreitung der Mafia hatte früher immer das gleiche Muster: sie folgte der Migrationsbewegung", so der Mailänder Professor. Doch durch das internationale Drogengeschäft kam sie zur mehr Macht und Kapital. Damit habe sich die Strategie der Mafia geändert.



Nach Dalla Chiesas Darstellung ist das "Erfurter Modell" vergleichbar mit der Unterwanderung von Regionen in Italien - wie dem Gardasee in den vergangenen 20 Jahren. Dort habe es keine klassischen 'Ndrangheta-Stützpunkte aufgrund der Migrationsbewegung zwischen Süd- und Norditalien gegeben. Genauso sei es in Deutschland nach der Wende gewesen. Besonders die `Ndrangheta sei in den Osten gekommen, obwohl es dort keine traditionellen italienischen Gastarbeiterstrukturen gab. Was besonders in den Neuen Bundesländern fehlte, sei privates Kapital gewesen, so Dalla Chiesa. Das habe die 'Ndrangheta mit ihren Drogen-Milliarden ausgenutzt.

Dass die Mafia, besonders die `Ndrangheta, in den ostdeutschen Bundesländern so gut wie gar nicht wahrgenommen werde, habe mit den Geschäftsmodellen zu tun, erklärt Giuseppe Lombardo. Der umtriebige Mafia-Staatsanwalt aus Reggio Calabria sagte MDR THÜRINGEN, die Mafia sei ein Akteur der Marktwirtschaft geworden. Laut neuesten Ermittlungen in Italien und Deutschland sei die Mafia "so stark wie nie", so Lombardo. Das gelte auch für den Osten Deutschlands.

Maria hat mit ihrem Mann Erfurt inzwischen verlassen und führt ein Restaurant in einem anderen europäischen Land. Dort wurde nur wenige Jahre nach den Mafia-Morden von Duisburg ein neuer 'Ndrangheta Stützpunkt aufgebaut. In Erfurt hat inzwischen die zweite Generation von 'Ndrangehtisti ihre "Arbeit" aufgenommen. "Unterhalb der strafrechtlichen Wahrnehmungsgrenze", wie das Thüringer Innenministerium dem Thüringer Landtag erst vor zwei Jahren mitteilte.

