Erfurt Mafia offenbar für Massenschlägerei verantwortlich

20 teils maskierte Schläger tauchten an einem Restaurant auf. Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel

So sind am Mittwochabend rund 20 teils maskierte Schläger vor dem Restaurant aufgetaucht. Sie sollen gezielt eine Gruppe von mehreren Russen angegriffen haben. Dabei wurden mindestens sieben Menschen verletzt. Bereits am Mittwochabend soll es erste Hinweise auf einen Bezug zur Organisierten Kriminalität gegeben haben. Weitere Einzelheiten sind dazu bisher aber noch nicht bekannt.



Im Sommer 2014 gab es vor einer Spielothek im Erfurter Norden eine Schießerei zwischen rivalisierenden armenischen Mafiagruppen aus Erfurt, Leipzig und Berlin. Dabei wurden zwei Menschen schwer verletzt. Im Dezember 2016 gab es einen Brandanschlag auf ein Restaurant in der Erfurter Marktstraße. Dieses war im Sommer 2014 im Zusammenhang mit der Schießerei vom Thüringer Landeskriminalamt durchsucht worden. Auch hier soll es einen Bezug zur armenischen Mafia geben. Drei Litauer konnten als mutmaßliche Täter später festgenommen werden. Ermittler gehen aber davon aus, dass sie nicht die eigentlichen Drahtzieher des Anschlages waren. Erfurt gilt seit einigen Jahren als wichtiges Operationsgebiet der armenischen Mafia in Deutschland.