Multifunktionsarena Stadt Erfurt auf sechs Millionen Euro verklagt

Das Landgericht Erfurt bestätigte auf MDR-Anfrage den Eingang der Klage. Es gehe um eine Restwerklohnforderung über 6,2 Millionen Euro aus dem Bauvertrag, sagte ein Gerichtssprecher. Bislang liege aber nur eine Klageschrift vor. Ein Verhandlungstermin stehe noch nicht fest. Die Stadt Erfurt bestätigte den Vorgang. Sprecher Henry Köhlert sagte dem MDR, die Stadtverwaltung habe am 7. Juli von der Klage Kenntnis erhalten. Weitere Auskünfte wollte er nicht geben.



Die in Osnabrück ansässige Firma Köster Bau hatte gemeinsam mit einem Architekturbüro im November 2014 den Zuschlag für den Bau der Multifunktionsarena erhalten. Vereinbarter Termin für die Übergabe des schlüsselfertigen Baus war der 31. Juli 2016. Vereinbarter Preis waren rund 32 Millionen Euro. Allerdings wurde der Bau unter anderem wegen weiterer Anforderungen nach Auftragserteilung teurer und später fertig. So soll die ARGE nach MDR-Informationen über 100 sogenannte Nachträge eingereicht haben - also Rechnungen für Leistungen, die erst nach der Erteilung des Großauftrags mit dem Bauherren vereinbart oder von diesem gefordert worden sind. Die Endabnahme der Multifunktionsarena erfolgte erst im Februar dieses Jahres.