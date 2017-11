Er ist Geschäftsführer des Erfurter Unternehmens Keyweb, einem Sponsor von Rot-Weiß. Nowag wurde erst vor wenigen Wochen in den Aufsichtsrat kooptiert. Der Neue wird das Amt zunächst bis zur ordentlichen Mitgliederversammlung am 1. Dezember ausüben. Dann wird von den Mitgliedern des Vereins der Aufsichtsrat regulär gewählt. Dieser bestimmt laut Vereinssatzung das Präsidium und somit auch den Präsidenten.

Wie schlimm steht es wirklich um die Finanzen der Rot-Weißen? Bildrechte: WORBSER-Sportfotografie

Im Vorfeld sollte er allumfassenden Einblick in die Unterlagen des Vereins geben, das habe er aber bis heute nicht gemacht, sagte Nowag MDR THÜRINGEN. In dem Streit gehe es vor allem um Sachkonten, Darlehensverträge, Kreditverträge und Spielerverträge. Zur Einsicht der Unterlagen war Rombach vom Aufsichtsrat eine Frist bis zum 26. Oktober 2017 gesetzt worden. Diese habe er nach Ansicht des Gremiums aber verstreichen lassen und somit einen auch schwerwiegenden Grund für seine Entlassung geliefert. Dieser Umstand sei nicht weiter tragbar, so Nowag.



Gegen die Entscheidung des Aufsichtsrates kann Ex-Präsident Rombach eine einstweilige Verfügung beim Landgericht Erfurt anstrengen. Dies hat er dem Gericht zufolge aber am Donnerstag nicht getan. Nach der Entlassung hatte das Präsidium zunächst angekündigt, Rombach wolle gerichtlich dagegen vorgehen.