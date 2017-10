In der erweiterten Erfurter Innenstadt wird es vom kommenden Sommer an keine kostenlosen Parkplätze mehr geben. Nach Angaben der Stadtverwaltung wird im November damit begonnen, 98 neue Parkautomaten aufzustellen. Betroffen ist ein Gebiet zwischen Staufenbergallee im Osten, Flutgraben im Süden, Heinrichstraße/Straße des Friedens im Westen und Schlüterstraße/Biereyestraße im Norden. Bisher stehen in diesem Gebiet nur 36 Parkautomaten. Die ersten der neuen Parkautomaten sollten im Januar in Betrieb genommen werden. Grund: Die Stadt will den Start nach eigenen Angaben nicht in die Adventszeit legen. Bis zum Frühsommer alle neuen Automaten arbeiten.

Autoverkehr am Rande der Erfurter Innenstadt. Bildrechte: dpa