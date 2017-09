Erfurt Petersberg-Festung vor Sanierung

Die Erfurter Stadtkrone bröckelt. Wasser und Wildwuchs setzen dem Mauerwerk der Festung zu. "Die Essigbäume sind besonders schlimm", zeigt Erik Meichsner vom Weimarer Ingenieurbüro für Bauwerksplanung in Weimar auf die Bastion Phillipp. Auf halber Höhe der Festungswand sind drei kleine Bäume angewachsen. "Bis zu drei Meter lang reichen die Wurzeln ins Mauerwerk hinein, sprengen die Naturstein-Verblendung auf."

Meichsner hat die gesamte Umfassungsmauer der Festung während der vergangenen Monate untersucht: 2,7 Kilometer insgesamt. Das Ergebnis ist aus Sicht des Eigentümers, der Stadt Erfurt, ernüchternd. Fast auf der gesamten Länge gibt es schadhafte Stellen. Dort wo Regenwasser gegen die Wand gespritzt ist, löst sich im Laufe der Jahrzehnte der Mörtel auf. Pflanzen setzen sich fest. Erst Gräser, dann Büsche, dann kleine Bäume. Die Löcher im Mauerwerk werden größer, noch mehr Wasser dringt ein. An der Trennschicht zwischen Verblendung und massiver Mauer löst sich der Mörtel ebenfalls auf. Insbesondere im Winter lässt das Wechselspiel zwischen Frost und Tauwetter die Wände aufplatzen. Vor rund drei Jahren wurde dieses Phänomen verstärkt beobachtet. Seitdem sind weite Teile der Umfassungsmauer am Fuß mit Bauzäunen gesichert.

Dabei ist das grundsätzliche Problem alles andere als neu. Schon im 18. Jahrhundert sind Teile der Bastion Phillipp schon einmal eingestürzt - mitten in Friedenszeiten. Denn so eine große Festung benötigt permanente Pflege. Deshalb denkt die Stadt darüber nach, hier oben eine Bauhütte einzurichten - ähnlich wie beim Dom.

Nun aber ist erst einmal die Sanierung geplant. "Etwa drei Millionen Euro kosten die Reparaturen an der Mauer“, sagt Katja Sterzl von der Erfurter Stadtverwaltung. Noch in diesem Jahr soll - wenn alles gut geht - mit den Arbeiten begonnen werden. Sogar der Bund will sich beteiligen - obwohl er das eigentlich gar nicht dürfte. Denn für den Erhalt von kommunalen Denkmälern sind die Kommunen und Länder zuständig, nicht aber der Bund. Daher hat die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien einen Umweg nehmen müssen. Der Petersberg wurde flugs zum Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung erhoben. Damit darf sie dann fördern.