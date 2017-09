Erfurt Landesmuseum auf dem Petersberg geprüft

In Erfurt ist am Freitag die Absichtserklärung für ein Landesmuseum auf dem Petersberg unterzeichnet worden. Die Landesregierung und die Stadt Erfurt beabsichtigen hier, das seit über einem Jahrzehnt diskutierte "Schaufenster Thüringens" zu etablieren. Das neue Museum könnte in der leerstehenden Defensionskaserne eingerichtet werden und auch die Kirche St. Peter und Paul mit nutzen. Das Museum für Ur- und Frühgeschichte aus Weimar soll so auf größerer Fläche und in moderner Gestalt einen neuen Standort finden. Noch stehen die Planungen aber ganz am Anfang.