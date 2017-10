Landgericht Erfurt Haftstrafen nach Misshandlung im Gefängnis Tonna

Drei Insassen des Gefängnisses Gräfentonna sind am Freitag vor dem Landgericht Erfurt zu Haftstrafen verurteilt worden. Sie hatten einen Mithäftling minutenlang getreten und misshandelt. Nach Angaben des Landgerichts erhielt der Hauptangeklagte wegen gefährlicher Körperverletzung mit Nötigung eine Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten. Da das Verfahren so lange gedauert habe, wertete das Gericht zwei Monate bereits als verbüßt. Seine beiden Komplizen wurden wegen Beihilfe zu je einem Jahr und neun Monaten Haft verurteilt.

Zwei der Angeklagten Bildrechte: MDR/Vesselin Georgiev

Die Männer im Alter zwischen 31 und 39 Jahren hatten den Mithäftling in dessen Zelle durch Tritte und Schläge so stark traktiert, dass er einen Jochbeinbruch und Hämatome erlitt. Außerdem büßte der 33-Jährige auf dem linken Auge 30 Prozent an Sehkraft ein. Der Mann saß wegen fahrlässiger Tötung seiner Tochter eine Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten ab. Seine Tochter war an Überhitzung gestorben. Die Beschuldigten sollen den Mann außerdem als Kindermörder beschimpft und ihm gedroht haben, ihn umzubringen, sollte er den Übergriff melden. Ein vierter Angeklagter war verhandlungsunfähig.