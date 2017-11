Der geschasste Präsident des FC Rot-Weiß Erfurt, Rolf Rombach, geht juristisch gegen seine Entlassung durch das Präsidium vor. Ein Sprecher des Amtsgerichts Erfurt sagte MDR THÜRINGEN am Freitag, dass Rombach am Mittag eine einstweilige Verfügung gegen seine Entlassung beantragt habe. Rombach hatte den Schritt angekündigt. Er hatte erklärt, der Aufsichtsrat des Vereins habe keine Gründe für seine Abberufung genannt.

Rolf Rombach Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Rombachs Nachfolger Frank Nowag hatte die Entlassung des langjährigen Präsidenten damit begründet, dass dieser Unterlagen vorenthalten habe. In dem Streit gehe es vor allem um Sachkonten, Darlehensverträge, Kreditverträge und Spielerverträge. Zur Einsicht in die Unterlagen war Rombach vom Aufsichtsrat eine Frist bis zum 26. Oktober 2017 gesetzt worden. Diese hat er nach Ansicht des Gremiums aber verstreichen lassen und somit einen schwerwiegenden Grund für seine Entlassung geliefert.



Nowag war am Donnerstag vom Präsidium ernannt worden. Er wird das Amt zunächst bis zur ordentlichen Mitgliederversammlung am 1. Dezember ausüben. Dann wird von den Mitgliedern des Vereins der Aufsichtsrat regulär gewählt. Dieser bestimmt laut Vereinssatzung das Präsidium und somit den Präsidenten.