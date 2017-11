Fußball-Drittliga Rolf Rombach wieder Präsident von FC Rot-Weiß Erfurt

Rolf Rombach. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Rolf Rombach ist mit sofortiger Wirkung wieder Präsident von Fußball-Drittligist Rot-Weiß Erfurt. Das teilten Präsidium und Aufsichtsrat nach einem fünfstündigen Krisentreffen im Erfurter Steigerwaldstadion mit. Der am Donnerstag zum Übergangspräsidenten ernannte Frank Nowag übernimmt vorerst das Amt des Vizepräsidenten.



Beide erklärten sich bereit, in dieser Konstellation den Verein auch nach der Mitgliederversammlung Anfang Dezember führen zu wollen. In einer Erklärung hieß es, die Vorwürfe, die der Aufsichtsrat zuletzt gegen Rombach erhoben hatte, seien in dem Gespräch ausgeräumt worden. Rombach habe außerdem die geäußerte Kritik akzeptiert. Das Kontrollgremium hatte dem langjährigen Präsidenten vorgeworfen, wichtige Unterlagen vorenthalten zu haben.



Quelle: MDR THÜRINGEN