Kompromiss mit Arena GmbH Neuer Mietvertrag für Rot-Weiß Erfurt

Die Westtribüne im Steigerwaldstadion ist derzeit gesperrt. Bildrechte: IMAGO

Und auch die Vergabe der Werberechte am Stadionnamen wurmt die Club-Führung. Die hat sich die Mediengruppe Thüringen gesichert. Doch offenbar würde der Verein die etwa 150.000 Euro gerne selbst erlösen. Und dass neben dem Verein ein zweiter Anbieter von Werberechten und -flächen in der Arena auftritt, erschwert naturgemäß die Verhandlungen mit Sponsoren und Kunden.



Gekündigt hatte Rot-Weiß den Mietvertrag, weil dieser einen automatischen Anstieg der Miete ab der kommenden Saison auf rund 500.000 Euro vorsah. Das allerdings lehnt der Verein wegen der gesperrten Westtribüne ab. "Dafür hätte es keiner Kündigung bedurft", so Peter Zaiß. Darüber hätten wir reden können. Das ist nun geschehen. In der Neuauflage des Papiers wird nun festgeschrieben, dass der Verein auch in den nächsten Jahren die bisherige, niedrige Grundmiete zahlen muss. Ein neuer Mietvertrag - trotz gleich bleibender Konditionen - wird benötigt, weil sich die Kündigung aber aus rechtlichen Gründen nicht zurücknehmen lässt.