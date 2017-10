Rund 700 Beschäftigte arbeiten im Erfurter Generatorenwerk von Siemens Bildrechte: dpa

Dem Bericht zufolge ist angedacht, das Erfurter Werk zu verkaufen. Bis zu elf der weltweit 23 Standorte von "Power & Gas" sollen internen Plänen zufolge geschlossen oder verkauft werden. In der Sparte arbeiten allein in Deutschland 12.000 Beschäftigte. Infolge der Investitionen in die Erneuerbare Energien würden derzeit kaum Gaskraftwerke bestellt und gekauft.

Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) kündigte an, kurzfristig Kontakt mit der Werks- bzw. Konzernleitung aufzunehmen. Erst danach könne er die Situation richtig einschätzen und Konsequenzen daraus ziehen. Getroffen hat er sich am Mittwoch bereits mit Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein und dem Betriebsratsvorsitzenden des Unternehmen, Mario In der Au. Der forderte, mögliche Restrukturierungsvorhaben des Konzerns dürften nicht zu Lasten der Beschäftigten in Deutschland, den Standorten und Erfurt gehen.