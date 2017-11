Erfurt Neue Straßenbahn-Linie statt Buga-Seilbahn

Das neue Verkehrskonzept sieht eine Buga-Straßenbahn-Linie von der Messe über den Domplatz bis in den Erfurter Norden vor. Doch auch das wird teuer: Die Verkehrsbetriebe bräuchten dafür sechs neue Straßenbahnen, sagte der stellvertretende Buga-Ausschuss-Vorsitzende Michael Panse (CDU). In der Summe wären das 18 Millionen Euro. Eine neue Linie hätte allerdings auch Auswirkungen auf das gesamte Erfurter Straßenbahn-Netz. Deshalb müssen die Erfurter Verkehrsbetriebe zunächst prüfen, ob die Pläne überhaupt umsetzbar sind.



Vier Jahre vor der Bundesgartenschau ist noch nicht klar, wie die erhofften zwei Millionen Besucher von A nach B kommen. Das offizielle Aus für die Seilbahn aber will der Buga-Aufsichtsrat nach MDR-Informationen am Montag verkünden.