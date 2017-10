Frau unter Tram eingeklemmt Schwerer Straßenbahnunfall in Erfurt

In Erfurt ist es am Montagabend zu einem schweren Straßenbahnunfall gekommen. Dabei ist offenbar eine junge Frau schwer verletzt worden. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN ist die 21-Jährige kurz nach 19 Uhr an der Haltestelle Vilniuser Straße im Erfurter Norden von einer Bahn erfasst worden. Sie geriet unter die Tram.



Feuerwehren aus Erfurt mussten die Straßenbahn anheben, um das Unfallopfer bergen zu können. Die junge Frau wurde mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ein Gutachter ist im Einsatz, um den Unfallhergang zu klären. Zwischen Rieth und Warschauer Straße wurde der Straßenbahnverkehr unterbrochen.

Feuerwehrleute und Sanitäter an der Unfallstelle im Erfurter Norden Bildrechte: Martin Wichmann