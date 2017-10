Person unter Tram eingeklemmt Schwerer Straßenbahnunfall in Erfurt

In Erfurt ist es am Montagabend zu einem schweren Straßenbahnunfall gekommen. Nach ersten Informationen wurde kurz nach 19 Uhr ein Mensch an der Haltestelle Vilniuser Straße im Erfurter Norden von einer Bahn erfasst. Das Opfer geriet unter die Tram.



Nach Angaben der Landeseinsatzzentrale plant die Feuerwehr das Fahrzeug anzuheben, um die eingeklemmte Person zu befreien. Um wen es sich bei dem Opfer handelt und wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.

Feuerwehrleute und Sanitäter an der Unfallstelle im Erfurter Norden Bildrechte: Martin Wichmann