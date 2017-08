Bühnenboden nach 15 Jahren verschlissen

In diesem Sommer wurde der Bühnenboden auf der Hauptbühne gewechselt. Kosten: rund 200. 000 Euro. Damit ist das Budget für dieses Jahr nahezu aufgebraucht. Normalerweise wird einem Bühnenboden eine Lebenszeit von zehn Jahren gegeben - mit fast 15 Jahren hat das Theater Erfurt schon alles aus dem Holzboden herausgeholt. Wäre der Boden jetzt nicht ausgetauscht worden, hätten die Sänger so manchen Abend nicht mehr im Rampenlicht gestanden. Der Boden war so verschlissen und hatte so viele Unebenheiten, dass die computergestützte Bühnenmaschinerie "stolperte". Die Bühnenwagen werden über Zahnräder und Ritzel angetrieben. Wenn der Boden um die Zahnschiene uneben ist, greift das Zahnrad nicht mehr und der Computer vermeldet andere Wegewerte. Die gesamte Maschinerie gerät durcheinander.

Open-Air-Spielstätte entpuppt sich als Baufehler

Während die Hauptbühne nun einen neuen Boden bekommen hat, musste die Open-Air-Spielstätte im Innenhof des Hauses gesperrt werden. Das Theatrium hat eine Holzdielung. Was vom Architekten sicher gut gedacht war, habe sich als Baufehler entpuppt, schätzt Stark heute ein. Im Innenhof ohne Luftzirkulation, dafür aber mit Regen hat sich ein ganz besonderes Mikroklima entwickelt. Das Kiefernholz ist verschlissen, zersplittert, verfault. Die Spielstätte bleibt geschlossen. Auf unbestimmte Zeit. Geschätzte Investitionskosten: rund 100.000 Euro.

Andreas Bausewein Bildrechte: IMAGO Chic gebaut mit viel Glas offenbart sich gerade das jetzt als großes Dilemma. Der Farbschutz der Fenster ist völlig abgeblättert. Nicht nur ein Schönheitsmakel. Ohne Lasierung löst sich das Holz auf und die Fenster fallen irgendwann auseinander. Wenn jetzt nicht Geld in die Hand genommen wird, sagt der Technische Direktor des Hauses, habe sich Thüringen zwar vor 15 Jahren ein wunderbares Theater gebaut, könne es aber nicht mehr so nutzen, wie es einst gedacht war. Es schmerze ihn sehr, wenn ein so großartiges Haus mehr und mehr bauliche Probleme bekommt.

Der Investitionstau wird mittlerweile auf eine zweistellige Millionensumme geschätzt. Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) verweist auf die klamme Haushaltskasse. Die Kommunen in Thüringen seien unterfinanziert. Und so gebe es nicht nur den Investitionsstau im Theater, sondern auch in Schulen und bei Straßen, sagte er MDR THÜRINGEN. Mit über elf Millionen Euro im Jahr gibt Erfurt laut Bausewein prozentual mehr Geld für sein Theater aus als jede andere Theaterstadt in Thüringen. Er räumt aber ein, dass die Investitionssumme aufgestockt werden müsse. Bausewein geht von einem kleinen sechsstelligen Betrag mehr im Jahr aus.

Über dieses Thema berichtet MDR THÜRINGEN auch im Programm: MDR THÜRINGEN - das Radio | Nachrichten | 02.08.2017 | ab 05:00 Uhr