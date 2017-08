Das Theater Erfurt fordert eine Landesbeteiligung an den Domstufenfestspielen. Es sei an der Zeit, dass sich das Land an den Kosten für die Infrastruktur beteilige, sagte Theater-Intendant Guy Montavon MDR THÜRINGEN. Im 24. Jahr der Festspiele müsse das Land das jährliche Sommerevent als touristische Attraktion mehr unterstützen.