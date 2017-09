Erfurts Kammlott gegen Jenas Giebel im Thüringenpokal Bildrechte: IMAGO

Fast sechs Jahre haben sie darauf warten müssen. In der DDR-Oberliga trafen die Rivalen 63 Mal aufeinander, zweimal in der 2. Bundesliga, zehnmal in der Regionalliga - an diesem Samstag kommt es zum insgesamt 84. Duell beider Mannschaften. Die mit Spannung erwartete Partie wird am Samstag um 14 Uhr vor knapp 12.000 Zuschauern im Erfurter Steigerwaldstadion angepfiffen.



Und die Lage ist ernst, glaubt man Erfurts Stefan Krämer: "Viele Leute haben mir gesagt, dass wir alle Spiele verlieren dürfen - nur dieses nicht." Immerhin haben die Erfurter noch eine Rechnung offen: Das letzte Aufeinandertreffen in der 3. Liga am 17. Dezember 2011 entschieden die Jenaer in letzter Minute für sich. Abgestiegen sind sie damals trotzdem.