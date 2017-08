Deutscher Zollbeamter Bildrechte: IMAGO

Demnach entdeckten Beamten bereits im Jahr 2013 erste Unregelmäßigkeiten bei dem Unternehmer, als sie eine Baustelle routinemäßig kontrollierten. Daraufhin ermittelten Staatsanwaltschaft und Hauptzollamt gemeinsam. So konnte dem Mann nachgewiesen werden, dass er von Mai 2013 bis Juni 2014 polnische Arbeiter als scheinselbständige Subunternehmer beschäftigt hatte, obwohl sie in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis bei ihm standen. Der Unternehmer hinterzog auf diese Art Sozialversicherungs- und Urlaubskassenbeiträge in Höhe von über 365.000 Euro.



Die Arbeiter mussten mitunter für einen Stundenlohn von sieben Euro arbeiten. Es gab weder Lohnfortzahlung noch Kündigungsschutz. Mehr als 40.000 Euro Mindestlohn wurden erst gar nicht ausgezahlt. Im Jahr 2014 betrug der Mindestlohn in Thüringen für die Baubranche 10,50 Euro. Seit 1. Januar 2017 liegt er bei 11,30 Euro.



Das Amtsgericht Erfurt verurteilte den 61-jährigen Unternehmer im März dieses Jahres wegen Untreue und Steuerhinterziehung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten. Sie wurde auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Der Mann musste zudem 1.500 Euro an einen gemeinnützigen Verein zahlen.