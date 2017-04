Große Bestürzung haben die Aussagen von Bausewein über einen möglichen Verkauf bei der Belegschaft von Erfurter Bahn und STB ausgelöst. Das schreiben Vertreter von Betriebsrat und Gewerkschaft EVG in einem am Mittwoch veröffentlichten Brief an den Oberbürgermeister. Darin beklagen sie vor allem, dass die Mitarbeiter von den Überlegungen nicht vorab informiert worden, sondern "ohne Vorwarnung" in den Medien davon erfahren hätten. Das löse Fragen aus - "an die eigene Zukunft, aber auch an die Wertmaßstäbe der Verantwortlichen" im Rathaus.