Flucht aus JVA Suhl-Goldlauter Es rappelt in der Kiste

Vasili T. verschwand in einem Karton. Aus der Justizvollzugsanstalt Suhl-Goldlauter. Das Ganze passierte am helllichten Tag und offenbar mit Unterstützung von anderen Häftlingen. Davon geht zumindest die Staatsanwaltschaft Meiningen aus und hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefangenenbefreiung eingeleitet. Dass niemand den Moldawier Vasili T. in der Pappkiste entdeckte, lag möglicherweise auch an der Schlampigkeit einer JVA-Beamtin. Denn inzwischen können die Ermittler der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft den Ablauf relativ gut rekonstruieren.

Fahndungsfoto der Polizei des gesuchten Häftlings. Bildrechte: Polizei Suhl

Nach MDR-THÜRINGEN-Informationen hat sich die Flucht offenbar wie folgt abgespielt: Am Dienstag, den 17. Oktober, sollten am frühen Nachmittag mehrere große Pappkartons beladen werden. Sie standen in einem Lagerraum im Untergeschoss der Haftanstalt. Dort wurden die Kisten von Häftlingen für den Abtransport vorbereitet. In die Kisten kamen, so sagt es das Thüringer Justizministerium, Plastik-Kleinteile. Diese werden in der Haftanstalt im Auftrag einer externen Firma hergestellt. Verpackt werden sie in große Säcke, die dann in die Kartons kommen.



In dem Lagerraum sollen sich eine JVA-Beamtin und mindestens drei Häftlinge aufgehalten haben. Ob Vasili T. auch dabei war und mit verpackte oder erst dazu kam, ist bisher nicht bekannt. Offenbar kletterte er jedoch in einem Moment der Unachtsamkeit der Beamtin in einen der großen Kartons. Laut Insidern soll der Lagerraum sehr unübersichtlich sein, so dass die Beamtin das möglicherweise gar nicht genau überblicken konnte. In dem Karton selber befand sich eine Art Zwischendecke aus Pappe. Die soll einer der Komplizen über T. gelegt und anschließend weitere Säcke darauf gestapelt haben.