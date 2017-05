Die Staatsanwaltschaft Erfurt ermittelt wegen der Insolvenz des Nahverkehrsbetriebes Regionale Verkehrsgemeinschaft Gotha. Ein Sprecher bestätigte MDR THÜRINGEN am Freitag, dass eine Strafanzeige gegen Unbekannt eingegangen ist. Die Ermittlungen stünden noch am Anfang.

Linienbusse in Gotha. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Anzeige war vom Gothaer Busunternehmer Wolfgang Steinbrück gestellt worden. Er ist an der RVG beteiligt, liegt mit ihr im Streit und hatte vor der Insolvenz vor Gericht erwirkt, dass ihm die RVG rund 670.000 Euro für Fahrleistungen im Linienverkehr zahlen muss. Steinbrück wirft der RVG unter anderem vor, die Insolvenz gezielt herbeigeführt zu haben, um den Betrag nicht zahlen zu müssen. Dazu seien Rechnungen über 250.000 Euro beglichen worden. Zudem hatte das Unternehmen laut Steinbrück auf einen bis dahin eingeräumten Überziehungskredit der Sparkasse verzichtet.



Zudem liegt aus Sicht von Steinbrück Gläubigerbegünstigung vor, weil das Geld an Busunternehmen gezahlt wurde, die ebenfalls an der RVG beteiligt sind. Insolvenzverwalter Rolf Rombach hatte die Zahlung bestätigt, nicht jedoch die Höhe der Summe. Es habe sich um die Vergütung von Leistungen jener Busunternehmen gehandelt, die im Auftrag der RVG erbracht worden seien. Anders als von Steinbrück behauptet, habe er - Rombach - diese Zahlungen jedoch nicht zurückfordern können.