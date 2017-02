Der Radfahrer auf der ICE-Strecke Leipzig/Halle-Erfurt hat die Begegnung mit einem Schnellzug am Sonnabend nur mit viel Glück heil überstanden. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, fuhr der Mann nahe Berlstedt im Weimarer Land auf dem Gegengleis in Richtung Erfurt. Die Strecke verläuft an dieser Stelle auf einer sogenannten Festen Fahrbahn aus glatten Betonplatten ohne einzelne Schwellen. Von Gleismitte zu Gleismitte beträgt der Abstand 4,50 Meter. Laut Bundespolizei beginnt ab einem Abstand von 3,30 Meter zur Gleismitte ein lebensgefährlicher Sogbereich durch fahrende Schnellzüge.

Das Fahrrad des Mannes vor dem haltenden ICE auf der Strecke Leipzig/Halle-Erfurt bei Berlstedt. Bildrechte: MDR FERNSEHEN