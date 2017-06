In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Ärzte-Team und Fans feiern 100. Folge

Ganz großes Herzklopfen im Johannes-Thal-Klinikum in Erfurt: Am Sonnabend öffnete das Serienkrankenhaus für ein Fanfest die Pforten. Gefeiert wurde die 100. Folge von "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte".