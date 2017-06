Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) wirft den Gegnern der geplanten Moschee in Erfurt vor, den Schutz seltener Tierarten für ihre Zwecke zu missbrauchen. Naturschutz-Argumente zur Durchsetzung offensichtlich fremdenfeindlicher Interessen zu nutzen, lehne der BUND ab, sagte dessen Landesgeschäftsführer Burkhard Vogel. Der Verband sieht den geplanten Bau im Ortsteil Marbach nicht durch bedrohte Feldhamster gefährdet. Moscheegegner argumentieren dagegen, in Marbach gebe es ein bundesweit bedeutendes Feldhamster-Vorkommen. Die Errichtung einer Moschee gefährde diese Tiere weiter.

Feldhamster sind auch in Thüringen selten geworden. Bildrechte: IMAGO

Inzwischen haben die Moschee-Gegner sogar einen eigenen Naturschutzverein gegründet, der sich ausdrücklich dem Schutz des Feldhamsters verschrieben hat. Vogel dagegen erklärte, es sei zwar richtig, dass der Feldhamster vom Aussterben bedroht und deshalb streng geschützt sei. Auch ist das Thüringer Becken nach Angaben des Umweltministeriums eines der wenigen Gebiete, in denen diese Nager überhaupt noch leben. Der Raum Marbach ist demnach einer von etwa 30 Feldhamster-Schwerpunkten in Thüringen. Doch sei anzunehmen, dass der Einfluss des Moscheebaus auf die Hamsterpopulation in dem Gebiet "vergleichsweise gering", wenn überhaupt vorhanden sei, sagte Vogel. Das Areal ist nach seinen Worten kleiner als 0,5 Hektar. Ein Sprecher des Umweltministeriums sagte, aus naturschutzfachlicher Sicht mache es wenig Sinn, den Schutz des Feldhamsters auf eine Gemarkung isoliert zu betrachten.



Die muslimische Ahmadiyya-Gemeinde hat den Bauantrag für ihre in Erfurt-Marbach geplante Moschee Anfang April eingereicht. Bei der Prüfung des Antrags wird per Gesetz auch der Frage nachgegangen, ob seltene Arten durch den Bau gefährdet würden.