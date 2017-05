Mit mehreren Messerstichen ist am Sonntag eine 63 Jahre alte Frau in Erfurt getötet worden. Sie war am Nachmittag im Treppenhaus eines Wohnblocks im Erfurter Südosten niedergestochen worden, teilte die Staatsanwaltschaft Erfurt MDR THÜRINGEN mit.

Ermittler und Spurensicherung bei der Arbeit: Das Opfer war im Flur eines Plattenbau-Hauses in Erfurt niedergestochen worden. Bildrechte: MDR/Tony Schmidt

Die schwer verletzte Frau hatte noch selbst einen Notruf abgesetzt und im Hausflur um Hilfe gerufen. Danach habe sie sich noch in die Wohnung eines Nachbarn flüchten können, sei dort aber verstorben, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Hannes Grünseisen.



Noch am Tatort nahm die Polizei am Sonntag einen 29-Jährigen fest. In welchem Verhältnis Täter und Opfer zueinander standen, wollte Grünseisen nicht sagen. Der Tatverdächtige war den Angaben zufolge am Sonntag noch nicht vernehmungsfähig. Derzeit prüft die Staatsanwaltschaft, ob sie Haftantrag stellt oder den jungen Mann in einem psychiatrischen Krankenhaus unterbringt. Das wäre dann der Fall, wenn der Mann zur Tatzeit schuldunfähig war. Die Leiche der Frau wird am Montag obduziert.