Fußball-Fest in Erfurt Faires und friedliches Spiel auf der Tribüne

So soll es sein: Friedliche Fans beim Fußball-Länderspiel im Erfurter Steigerwaldstadion Bildrechte: MDR/Stephanie Schettler

Zum Anpfiff saßen dann rund 10.000 Zuschauer im Stadion, unter ihnen auch viele Familien. Mit Sonnenbrillen, Deutschland-Trikots und Tröten feuerten große wie kleine Fans die Frauen an. Für viele Fans hatte es solch eine super Stimmung im Erfurter Stadion seit Langem nicht mehr gegeben. Um Nachwuchs jedenfalls brauchen sich die DFB-Fußballerinnen keine Sorgen zu machen. Unter den Fans befanden sich viele Nachwuchs-Fußballerinnen, die ihre Idole mal live auf dem Rasen erleben wollten. Mit selbstgemachten Bannern und Plakaten schickten sie bunte Grüße von den Tribünen. Und auch wer sich nicht mit Fan-Artikeln eingedeckt hatte, wurde beim Fan-Markt vor dem Haupteingang noch fündig.



Bereits Ende Januar sollte das Erfurter Steigerwaldstadion mit dem Spiel Rot-Weiß Erfurt gegen Borussia Dortmund feierlich eröffnet werden. Weil die Dortmunder aber nicht landen konnten, fiel die Eröffnung aus. Mit dem Länderspiel der Frauen wurde das nun nachgeholt. Mit Erfolg. Vor allem in der zweiten Halbzeit liefen die Fans zu Hochtouren auf, eine Laola-Welle folgte der nächsten. Trotzdem war die Atmosphäre eine andere als beim Männerspiel. So wurde bei Fehlpässen oder Missverständnissen weder gepfiffen noch ausgebuht. Stattdessen gab es umso mehr Beifall bei guten Aktionen. Ein faires Spiel also, nicht nur auf dem Rasen, sondern auch auf der Tribüne.