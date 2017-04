Überlebende des NS-Konzentrationslagers Buchenwald haben am Sonntag an jüngere Generationen appelliert, die Erinnerung an die Verbrechen und die Opfer des Nationalsozialismus wachzuhalten. Bei einer Gedenkveranstaltung in der KZ-Gedenkstätte bei Weimar übergaben die Zeitzeugen Éva Puzstai aus Ungarn, Gilberto Salmoni (Italien), Naftali Fürst (Israel), und Günter Pappenheim (Deutschland) symbolisch die Verantwortung für das Gedenken an die nachfolgenden Generationen. Sie verlasen bei der Veranstaltung entsprechende Vermächtnisse.

An dem Gedenken nahmen am Sonntag in Buchenwald rund 500 Menschen teil. Darunter waren nach Angaben der Gedenkstätte 25 ehemalige Häftlinge der NS-Lager Buchenwald und Mittelbau-Dora bei Nordhausen. Bei der Veranstaltung riefen mehrere Redner zur Verteidigung demokratischer Werte und der europäischen Einheit auf. Kränze zur Erinnerung an die Opfer des NS-Konzentrationslagers Buchenwald Bildrechte: MDR/Maria Socolowsky

Im KZ Buchenwald hatten die Nazis von 1937 bis 1945 rund 200.000 Menschen aus mehr als 50 Nationen eingesperrt. Etwa 56.000 Menschen wurden in Buchenwald und seinen 139 Außenlagern ermordet oder starben an Folgen von schwerer Arbeit, Hunger, Kälte oder medizinischen Experimenten. Am 11. April 1945 befreiten US-Truppen das Lager.