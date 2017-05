Die KZ-Gedenkstätte Buchenwald unterstützt das Völkermord-Museum in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Phen. Gedenkstättenleiter Rikola-Gunnar Lüttgenau sagte, das Tuol-Sleng-Genozid-Museum, das einst berüchtigtes Foltergefängnis unter Machtgaber Pol Pot war, solle zum 40. Jahrestag seiner Gründung 2019 konzeptionell neugestaltet werden. Lüttgenau hatte in der Hauptstadt Kambodschas Workshops gegeben.

Unter der Schreckensherrschaft der Roten Khmer starben in den 1970er Jahren etwa drei Millionen Menschen. Sie wurden ermordet oder überlebten die grausamen Bedingungen in den Arbeitslagern nicht. "Es war ein politisch motivierter Massenmord", sagte Lüttgenau. Die hohe Zahl der Toten sei durch intensive Grabungen in den mehr als 300 "Killing Fields" und Gefängnissen relativ sicher belegt. Lüttgenau war eine Woche in Phnom Phen. In den Workshops mit Museumsmitarbeitern sei es um "negative Geschichte", um die Erschließung von Archiven, Bildungsarbeit sowie die Ausrichtung und Gestaltung von Ausstellungen. Zuvor hospitierten ein Archäologe und Mitarbeiter der Bildungsabteilung aus dem Völkermord-Museum in Buchenwald.