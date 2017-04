Im zweiten Anlauf hat's geklappt: In einer Glockengießerei in Karlsruhe ist am Donnerstag die Gedenkglocke für das Erfurter Gutenberg-Gymnasium gegossen worden. Firmenchef Albert Bachert sagte, diesmal sei alles glatt gelaufen. Am Freitag werde die Glocke ausgepackt und angeschlagen. Wenn sie gut klinge, werde sie am Sonntag nach Erfurt transportiert.