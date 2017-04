Der Glockenguss am Freitagabend vor dem Erfurter Gutenberg-Gymnasium ist gescheitert. Nach Angaben der beauftragten Firma hatte offenbar die Gussform auf dem Transport von Karlsruhe nach Erfurt einen Haarriss bekommen. Dadurch sei die flüssige Bronze beim Gießen aus der Form gelaufen. Nun soll in der Werkstatt in Karlsruhe eine neue Glocke gegossen werden. Am 26. April wird sie erstmals erklingen - und künftig immer an diesem Tag an die Opfer des Amoklaufs erinnern. Die Schulgemeinschaft hatte für die Glocke in zwei Jahren rund 8.000 Euro gesammelt.



Die Schule will an die Opfer des Amoklaufs vom 26. April 2002 erinnern. Damals hatte ein 19-jähriger Ex-Schüler 16 Menschen in und an der Schule erschossen und sich dann selbst getötet.