Das Erfurter Amtsgericht hat am Montag das Insolvenzverfahren gegen die Regionale Verkehrsgemeinschaft Gotha (RVG) eröffnet. Das bestätigte Rechtsanwalt Martin Kupfrian, der das Busunternehmen Steinbrück vertritt. Laut RVG-Geschäftsführer Uwe Szpöt droht wegen einer vom Gericht verordneten Abschlagszahlung an Steinbrück die Überschuldung. Die RVG organisiert den Linienbus-Verkehr in der Stadt sowie im Landkreis Gotha und bezahlt beauftragte Firmen für ihre erbrachten Fahrleistungen.