Die Fahrgäste haben die Wahl: RVG oder Steinbrück Bildrechte: MDR/Jana Hildebrandt

Die RVG fordert von der Gewerbebehörde in Gotha, dass sie Steinbrück die weitere Bedienung von Buslinien in Stadt und Landkreis Gotha - parallel zum RVG-Angebot - untersagt. Steinbrück wiederum geht davon aus, dass eine solche Untersagung nicht zulässig ist und will deshalb seine Busse weiter fahren lassen. Der Unternehmer hatte nach Informationen von MDR THÜRINGEN in den Gesprächen ein Kompromissangebot vorgelegt, das allerdings von RVG-Geschäftsführer Uwe Szpöt als nicht ausreichend zurückgewiesen wurde. Beide Seiten wollten sich gegenüber dem MDR nicht zu Details dieses Angebots äußern.