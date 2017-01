Die 15 Thesen: 1. Martin Luther war mehrfach in Gotha. Mindestens sieben

Aufenthalte Luthers in Gotha sind belegt. Luther predigte, wohnte und

arbeitete in Gotha.



2. Bereits vor Luthers erstem Besuch gab es reformatorische

Ansätze in Gotha. In Gotha lebte von 1504 bis 1526 der große Humanist

Mutianus Rufus, den man als die bedeutendste Geistesgröße der

Hochrenaissance schätzt und der in Gotha einen Gelehrtenkreis

versammelte. Er war ein erster massiver Kritiker der katholischen

Kirche.



3. Martin Luthers erster Aufenthalt in Gotha hatte besondere

Bedeutung. Die Gothaer Augustinereremiten wählten Luther am 29. April

1515 zu ihrem Distriktvikar, sozusagen zum Vorgesetzten. Es war

Luthers erste Leitungsstelle, der Beginn seiner Karriere.



4. Luther hielt in Gotha eine wortgewaltige Predigt. Wie eine Sage

berichtet, hat Luther am 8. April 1521 in der Augustinerkirche so

heftig gepredigt, dass sich die Steine aus dem Mauerwerk lösten und

zu Boden polterten.



5. Gotha war schon frühzeitig eine Stadt der Reformation. Schon

1522 predigte Johann Langenhan an der Margarethenkirche Luthers Wort,

er war einer der ersten evangelischen Pfarrer auf deutschem Boden.



6. Gotha hat das älteste reformatorische Gymnasium Deutschlands.

Im Dezember 1524 gründete Martin Luthers Freund Friedrich Myconius

aus einer alten Lateinschule das erste frühneuzeitliche akademische

Gymnasium.



7. Luther berief in Gotha den ersten Superintendenten

Deutschlands. Im Jahr 1529, vielleicht auch schön drei Jahre früher,

hat Luther seinen Vertrauten Friedrich Myconius, der seit 1524 in

Gotha als Pfarrer wirkte und im Gothaer Pfaffensturm viel

Blutvergießen verhinderte, zum ersten Superintendenten berufen.



8. Eine Gothaerin war Trauzeugin Martin Luthers. Die Ehefrau des

Malers Lucas Cranach und Tochter eines Gothaer Ratsherren, Barbara

Cranach geb. Brengebier, und ihr Mann waren am 13. Juni 1525

Trauzeugen der Hochzeit von Martin Luther und Katharina von Bora.



9. Gotha steht mit einem Ereignis zur Verteidigung der Reformation

in Verbindung. Am 27. Februar 1526 verhandelten auf der Burg

Grimmenstein Landgraf Phillip von Hessen (1504-1567) und Kurfürst

Johann von Sachsen (1468-1532) den "Gotha-Torgauer Bund", das erste

Waffenbündnis zum Schutz der Reformation.



10. Ein Gothaer brachte der nordrhein-westfälischen

Landeshauptstadt Düsseldorf den evangelischen Glauben. Im Jahr 1527

hielt Friedrich Myconius seine erste Predigt und diskutierte mit

einem Kölner Franziskanermönch, den er im Streitgespräch bezwang.



11. In Gotha wurde die erste Mädchenschule der Reformation

gegründet. Die 1522 eröffnete deutsche Schreibschule an der

Margarethenkirche wurde im Jahr 1534 zu einer Mädchenschule

umgewandelt und eine Frau wurde als Lehrerin angestellt. Es ist die

erste Mädchenschule der Reformation.



12. In Gotha befindet sich die älteste Beschreibung der

Reformation aus Luthers Zeit. Der Historiker Daniel Gerth hat diese

Beschreibung im Jahr 2016 im Thüringischen Staatsarchiv Gotha

entdeckt. Sie stammt aus dem Jahr 1535.



13. Luther wollte in Gotha sterben. Am 27. Februar 1537 diktierte

Martin Luther auf dem Sterbebett zu Gotha sein erstes Testament, er

wollte in Gotha begraben werden. Der Gothaer Bürgermeister Johann

Oßwald ließ ihn Wasser trinken, bis er wieder gesundete.



14. Luther erwähnte Gotha als "göttliche Stadt". In einem Brief an

Friedrich Myconius, vom 27. Juli 1537, schrieb Luther über Gotha als

"civitas divina". Gotha war für ihn die "göttliche Stadt".



15. In Gotha gibt es ein originales Bauwerk aus Luthers Zeit. Das

Haus "Zu den zwei Helmen" am Hauptmarkt 15 ist zwei Jahre vor Luthers

Tod (1544) gebaut worden und bis zum heutigen Tag als Wohn- und

Geschäftshaus erhalten. Die Augustinerkirche ist nur in ihren

Grundmauern und in Einzelbauteilen aus der Lutherzeit erhalten.