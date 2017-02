Gotha Tierpark wegen Vogelgrippe-Verdachts geschlossen

Nach dem Tod von drei Störchen ist der Tierpark in Gotha am Mittwoch geschlossen worden. Nach Angaben des Landratsamtes sind die Tiere möglicherweise an Vogelgrippe verendet. Sie seien positiv auf den Vogelgrippe-Erreger H5 getestet worden, hieß es. Ob es sich um die gefährliche Variante H5N8 ode reinen anderen Subtyp handele, stehe bislang nicht fest. Die Untersuchungen durch das Friedrich-Löffler-Institut liefen noch.

Laut Landratsamt wurden die toten Störche bereits in den vergangenen Tagen gefunden. Erst am Montag waren in Erfurt mehrere tote Schwäne entdeckt worden, die an Vogelgrippe verendet sind. In ganz Thüringen gilt mittlerweile eine landesweite Stallpflicht Geflügel-Bestände, um Kontakte zwischen Wildvögeln und Hausgeflügel zu vermeiden.