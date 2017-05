Polizisten haben am Donnerstagabend in einem Brot ein Kilogramm Haschisch entdeckt. Nach Polizeiangaben kontrollierten Beamten der Bundespolizei am Erfurter Hauptbahnhof einen 35-jährigen Mann. Dabei stellten sie fest, dass nach diesem wegen Drogen-Delikten gesucht wurde. Der Mann trug außerdem ein Brot bei sich. Er weigerte sich jedoch, dieses von den Polizisten untersuchen zu lassen. Daraufhin nahmen sie ihn und seinen 44-jährigen Begleiter mit auf die Wache.