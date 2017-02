Der angeschlagene Automobilzulieferer REGE in Hörselberg-Hainich im Wartburgkreis soll nachhaltig saniert werden. Das ist das Ziel des vorläufigen Insolvenzverwalters Rüdiger Weiß. Er sieht dafür im Insolvenzverfahren zwei Möglichkeiten: Entweder mit dem bisherigen Eigentümer über einen Insolvenzplan zu sanieren, oder mit dem Einstieg von Dritten.

Uwe Laubach von der IG Metall in Eisenach sagte MDR THÜRINGEN, nun gelte es daran zu arbeiten, dass das Unternehmen fortgeführt und die Arbeitsplätze gerettet werden könnten. Als erstes müsse für die Mitarbeiter Insolvenzausfallgeld vorfinanziert werden. Die Löhne für Januar seien bisher noch offen. Im vergangenen Jahr waren bereits etwa 80 Mitarbeiter in Eisenach entlassen worden.

Gebäude des Autozulieferers REGE in Hörselberg-Hainich.

Gebäude des Autozulieferers REGE in Hörselberg-Hainich.

Gebäude des Autozulieferers REGE in Hörselberg-Hainich. Bildrechte: MDR/Heidje Beutel

Nach Angaben von Insolvenzverwalter Weiß hatte die Amtek-Gruppe, die das Unternehmen im Sommer 2015 übernommen hatte, bereits mit umfangreichen Umstrukturierungen begonnen. Dann seien Liquiditätsprobleme aufgetreten, die REGE nicht mit eigenen Einnahmen habe lösen können. Mitte Januar hatte das Amtsgericht Meiningen die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet. Die Produktion gehe während des Insolvenzverfahrens an allen Standorten unverändert weiter, teilte Weiß mit.

Der Automobilzulieferer fertigt in drei Werken unter anderem Zylinderköpfe, Pleuel, Gehäuse und andere Bauteile an. Das größte Werk ist mit 35.000 Quadratmeter Produktionsfläche die Niederlassung im Gewerbegebiet Kindel bei Eisenach. Dort sind 800 Mitarbeiter beschäftigt, dazu kommen Standorte im hessischen Witzenhausen und in Rumänien mit weiteren 300 Mitarbeitern.