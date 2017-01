Hunderte Beschäftigte des Eisenacher Unternehmens REGE Motorenteile stehen vor einer ungewissen beruflichen Zukunft. Das Amtsgericht Meiningen hat entschieden, das vorläufige Insolvenzverfahren über den Automobilzulieferer zu eröffnen. Betroffen seien 1.100 Mitarbeiter an den Standorten Eisenach und Witzenhausen in Hessen, sagte Uwe Laubach von der IG Metall. Den Insolvenzantrag hatte nicht das Unternehmen selbst, sondern eine Krankenkasse gestellt, bei der REGE Motorenteile Schulden hat. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

Der Automobilzulieferer fertigt in seinen drei Werken unter anderem Zylinderköpfe, Pleuel, Gehäuse und andere Bauteile an. Das größte Werk ist mit 35.000 Quadratmeter Produktionsfläche die Niederlassung im Eisenacher Gewerbegebiet Kindel. Zu REGE gehört nach eigenen Angaben noch eine Fabrik in Rumänien. Vor knapp zwei Jahren hatte der indische Autozulieferer AMTEK das Eisenacher Unternehmen übernommen.