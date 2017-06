Auf dem jüdischen Friedhof in Gotha sind 20 Grabsteine mit rechtsextremen Symbolen beschmiert worden. Nach Polizeiangaben waren unter anderem Hakenkreuze und SS-Runen mit schwarzer Farbe aufgemalt worden. Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung haben die Schmierereien am Mittwoch entdeckt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe.

Ein Davidstern auf einem Grabstein (Archiv) Bildrechte: MDR/Mathias Streisel

Der Vorsitzende der Jüdischen Landesgemeinde, Reinhard Schramm, hat auf die Schändung des Jüdischen Friedhofs bestürzt reagiert. Der Vorfall sei einfach traurig, unverständlich und in dieser Größenordnung einmalig, sagte er MDR THÜRINGEN. Schramm forderte, die Zivilgesellschaft dürfe Antisemitismus nicht hinnehmen.



Der Gothaer Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) hatte am Mittwochabend beschämt auf die Schändung des Jüdischen Friedhofs reagiert. Er bat die Stadtratsmitglieder, mit einer Schweigeminute der Opfer der Judenverfolgung zu gedenken.



Bereits vor neun Jahren wurde der Jüdische Friedhof an der Eisenacher Straße geschändet. Damals war vor dem 9. November ein Schweinekopf am Eingang aufgehängt worden und ein Transparent, auf dem der Holocaust geleugnet wurde. In den vergangenen Jahren gab es nach Angaben der Stadt keine Vorkommnisse. Der Friedhof ist mit einer Mauer umgeben, das Tor ist verschlossen.