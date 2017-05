Die JVA Tonna Bildrechte: dpa

Die Anzeige liegt MDR THÜRINGEN ebenfalls vor. Sie richtet sich gegen eine Mitarbeiterin und einen Mitarbeiter in Tonna. Demnach sollen beide technische Geräte und Lebensmittel aus der Anstaltsküche gestohlen haben - angeblich für einen privaten Cateringservice, den ein Verwandter von einem der Beschuldigten betreiben soll. Außerdem sollen Fahrzeuge eines Autoverleihs in der JVA-Werkstatt gewartet werden.



Laut der Anzeige soll diese Verleihfirma im privaten Umfeld von einem der beiden Gefängnismitarbeiter betrieben werden. Für die Wartung dieser Geschäftsfahrzeuge in der anstaltseigenen Werkstatt soll es keine entsprechenden Genehmigungen geben. Außerdem sollen die beiden Bediensteten ihre privaten Autos in der Werkstatt warten lassen. Dafür, so die Anzeige, zahlen sie entweder gar nichts oder mit Lebensmitteln. Diese wiederum sollen sie aus der Anstaltsküche gestohlen haben.