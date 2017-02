Siegesmund monierte auch, dass Thüringens in das Genehmigungsverfahren des Regierungspräsidiums nur unzureichend eingebunden worden sei. Das Thüringer Umweltministerium werde ein eigenes Gutachten in Auftrag geben, in dem die Auswirkungen der Salzlauge auf das Grundwasser untersucht werden.

K+S betreibt im hessisch-thüringischen Grenzgebiet an der Werra mehrere Kalibergwerke und dazugehörige Aufbereitungsanlagen mit 4.400 Mitarbeitern. Die Salzabwässer fallen bei der Aufbereitung des untertage geförderten Kali-Rohsalzes an sowie als Abwässer oberirdisch aufgetürmter Salzhalden. Zwischenzeitlich hatte K+S diese Lauge nur noch eingeschränkt im Boden versenken dürfen; als wichtigster Entsorgungsweg blieb die Einleitung in die Werra. Bei Niedrigwasser musste K+S die Produktion drosseln und Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Kurz vor Weihnachten 2016 hatte Hessen eine neue, erweiterte Erlaubnis für das Versenken von Kalilauge in den Boden erteilt.