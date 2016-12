Das Regierungspräsidium Kassel hat dem Salz- und Düngemittelhersteller K+S letztmalig genehmigt, Salzabwässer in den Untergrund zu versenken. Die Behörde blieb bei der genehmigten Menge allerdings deutlich hinter dem Antrag des Unternehmens. K+S dürfe bis 2021 pro Jahr anderthalb Millionen Kubikmeter und 5.000 Kubikmeter pro Tag Salzabwässer versenken, teilte die Behörde am Freitag mit. Das Unternehmen hatte nach Angaben eines Sprechers eine jährliche Versenkmenge von jährlich knapp vier Millionen Kubikmeter beantragt. Obwohl die nun gestattete Menge deutlich darunter liegt, zeigte sich sich Vorstandtschef Norbert Steiner erleichtert: "Wir alle sind froh, dass uns dieser wichtige Entsorgungsweg ab Januar weiterhin zur Verfügung stehen wird."

Das Werk Werra. Bildrechte: K+S Aktiengesellschaft

K+S darf somit ab 2022 kein Salzwasser mehr in den Untergrund versenken. Das Unternehmen kämpft seit Monaten an seinem Werk Werra mit Produktionseinschränkungen wegen der nur beschränkten Möglichkeiten zur Versenkung von salzhaltigen Abwässern. Zuletzt wurde dem Unternehmen vom Regierungspräsidium Kassel eine Übergangserlaubnis für eine begrenzte Versenkung erhielt, die Ende dieses Jahres ausläuft. Die fehlende vollständige Erlaubnis kostet das Unternehmen in diesem Jahr 200 Millionen Euro. Alleine im dritten Quartal schlug dies mit 70 Millionen Euro negativ zu Buche.