Die Olympiade der Köche wird künftig nicht mehr in Erfurt ausgetragen. Der internationale Koch-Wettbewerb geht 2020 nach Stuttgart. Das hat der Verband der Köche Deutschlands am Montag auf seiner Verbandstagung beschlossen.

Mit großem Bedauern haben wir von der Entscheidung des Verbandsvorstandes erfahren, nach fünf erfolgreichen Auflagen der IKA in Erfurt für 2020 einem neuen Standort den Vorzug zu geben. Wir hatten in den letzten Monaten ein aus unserer Sicht sehr erfolgsversprechendes Konzept zur Weiterentwicklung der internationalen Kocholympiade und zur begleitenden Messe erarbeitet.

Für die Messe Erfurt sei die Entscheidung bitter, auch weil man in den letzten Wochen intensiv mit dem Verband an einem neuen Konzept für die Olympiade gearbeitet habe, sagte Messechef Michael Kynast MDR THÜRINGEN. Wirtschaftlich sei es zu verschmerzen, der Weggang reiße kein tiefes Loch in die Kasse der Messe. Allerdings sei es für die Region ein wichtiger Imagefaktor gewesen, so Kynast.